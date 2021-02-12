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Украинский защитник отметился результативной передачей.

Андерлехт в рамках поединка 1/8 финала Кубка Бельгии отправился в гости к Юнион Сент-Жиллуа и добился разгромной победы со счетом 5:0.

В одном из голов непосредственное участие принял украинский защитник Богдан Михайличенко. Он выполнил отличный навес с левого фланга, после которого партнер ударом головой поразил ворота.

Видео эпизода:

Напомним, что другой украинский футболист из бельгийской команды, Роман Яремчук, отметился голом.