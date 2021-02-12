Украинский защитник отметился результативной передачей.
Богдан Михайличенко, фото Андерлехт
12 февраля 2021, 06:48
Андерлехт в рамках поединка 1/8 финала Кубка Бельгии отправился в гости к Юнион Сент-Жиллуа и добился разгромной победы со счетом 5:0.
В одном из голов непосредственное участие принял украинский защитник Богдан Михайличенко. Он выполнил отличный навес с левого фланга, после которого партнер ударом головой поразил ворота.
Видео эпизода:
Напомним, что другой украинский футболист из бельгийской команды, Роман Яремчук, отметился голом.