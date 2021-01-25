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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Интер сменит название и логотип клуба в начале марта.

⚽ Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что экс-тренер парижан Томас Тухель знал о своем предстоящем увольнении: "Тухель перестал меня понимать".

⚽ Полузащитник Джек Уилшир подписал контракт с Борнмутом до конца нынешнего сезона.

⚽ Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с Лионелем Месси в Барселоне: "Все неудачи Барселоны ложатся на плечи Месси, ему пора уходить".

⚽ Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может перейти в Хетафе.

⚽ Рух подписал соглашение с нападающим Андреем Борячуком.

⚽ Динамо Киев заинтересовалось игроком сборной Швеции Далехо Ирандустом.

⚽ Шахтер отклонил многомиллионное предложение итальянского клуба по Манору Соломону.

⚽ Полузащитника Интера Кристиана Эриксена предложили Манчестер Юнайтед.

⚽ Федерация футбола Чехии обжаловала рекорд Криштиану Роналду. В заявлении сообщается, что Йозеф Бицан забил больше, чем 759 мячей.

⚽ Несмотря на заявление Федерации футбола Чехии, Джанлуиджи Буффон поздравил Роналду с рекордом: "Мог бы забить мне и поменьше!"

⚽ Украинский нападающий Коньяспора Артем Кравец является одним из лучших джокеров Европы.

⚽ Нападающий Колоса Дмитрий Хлебас считает экс-тренера Динамо Александра Хацкевича достаточно квалифицированным специалистом: "Хацкевич — не физрук, он разбирается в тактике".

⚽ Ливерпуль определил для себя приоритетом продление контракта с Вирджилом Ван Дейком, а не с Мохаммедом Салахом.

⚽ Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о качестве реализации пенальти игроками своего клуба: "Это слишком низкий показатель. Если Месси нет на поле, бить пенальти должен кто-то другой".

⚽ Златан Ибрагимович отметился "громким" высказываем в матче против Аталанты в адрес Дувана Сапаты: "Я забил больше голов, чем ты сыграл матчей за свою карьеру".

⚽ Президент Фенербахче попросил фанатов помочь профинансировать зарплату Месута Озила с помощью SMS.

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