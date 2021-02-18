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Кристиан Зейферт резко высказался о топовых клубах испанского чемпионата.

Исполнительный директор Бундеслиги Кристиан Зейферт высказался о клубах Ла Лиги, поддерживающих идею создания Суперлиги Европы.

"Вся суровая правда состоит в том, что эти, так называемые, "суперклубы" – плохо управляемые машины по сжиганию денег, которые последние за десять лет невероятного роста и близко не сумели создать рабочую бизнес-модель.

Если бы я был инвестором, то задался бы вопросом, подходящие ли это партнеры. Они просто сожгут все деньги, как в последние годы.

Они должны задуматься о создании рабочей бизнес-модели, верхнего порога зарплат", – приводит слова Зейферта Mundo Deportivo.

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