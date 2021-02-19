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Специалист похвалил украинцев.

Тренер бельгийского Гента Хейн Ванхазебрук порассуждал о выступлениях украинцев Романа Яремчука и Романа Безуса.

"Тиссудали, Яремчук и Оджиджа вроде бы стали лучше понимать друг друга на поле. Можем ли мы ожидать, что они скоро начнут играть в основе втроем? Посмотрим.

Мы хотим использовать всех игроков, но они должны находиться в хорошей форме. На стадии финального отрезка будет играть больше футболистов.

Это правда, что Тисудали, Яремчук и Оджиджа ладят, хотя и не слишком много играли вместе. Романа Безуса тоже можно отнести к этой связке", — сказал Ванхазебрук в интервью пресс-службе Гента.

Ранее сообщалось, что Фенербахче в январе пытался подписать Яремчука.

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