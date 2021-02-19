Специалист похвалил украинцев.
Роман Безус и Роман Яремчук, Гент
19 февраля 2021, 14:12
Тренер бельгийского Гента Хейн Ванхазебрук порассуждал о выступлениях украинцев Романа Яремчука и Романа Безуса.
"Тиссудали, Яремчук и Оджиджа вроде бы стали лучше понимать друг друга на поле. Можем ли мы ожидать, что они скоро начнут играть в основе втроем? Посмотрим.
Мы хотим использовать всех игроков, но они должны находиться в хорошей форме. На стадии финального отрезка будет играть больше футболистов.
Это правда, что Тисудали, Яремчук и Оджиджа ладят, хотя и не слишком много играли вместе. Романа Безуса тоже можно отнести к этой связке", — сказал Ванхазебрук в интервью пресс-службе Гента.
Ранее сообщалось, что Фенербахче в январе пытался подписать Яремчука.
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