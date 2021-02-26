Другое

Топовые матчи чемпионата Англии доступны онлайн.

Матчи АПЛ теперь можно смотреть онлайн и в записи. Эксклюзивный транслятор чемпионата Англии в Украине компания Setanta Sports объявила о запуске собственного плеера Setanta Play.

Подписчикам Setanta Play предоставляется доступ к прямым эфирам телеканалов Setanta Sports и Setanta Sports+ в HD-формате, а также к архивному контенту каналов. Это позволяет подписчикам сервиса смотреть матчи АПЛ онлайн и в записи.

Стоимость подписки на один месяц составляет 3 доллара, на полгода — 16 долларов, на год — 30 долларов.

Отметим, подписка доступна на территории Украины зрителям старше 18 лет.

27 февраля состоится матч двух команд, за которые играют украинцы. Манчестер Сити Александра Зинченко в родных стенах примет лондонский Вест Хэм Андрея Ярмоленко. Смотрите матч в прямом эфире на Setanta. Начало поединка в 14:30 по киевскому времени.

Setanta Sports в Украине транслирует АПЛ, NHL, NBA, бокс, UFC, крупные теннисные турниры, Формулу-1 и ряд других спортивных событий.