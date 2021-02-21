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Украинец удачно дебютировал за клуб.

В матче 18-го тура чемпионата Польши Легия на своем поле разгромила Вислу Плоцк со счетом 5:2.

Эта встреча стала первой для украинского защитника Артема Шабанова за Легию.

Главный тренер польского клуба Чеслав Михневич прокомментировал дебют украинца, которого арендовали у киевского Динамо.

"Я знаю Шабанова, смотрел многие его матчи. Меня его выступление не удивило. Я рад, что он показал стабильность — ту, которую демонстрировал ранее. Он показал хорошую игру, дал мне покой. Это хороший дебют.

В новой расстановке, с которой мы отыграли несколько матчей, очень важно, что слева играет левша. Не хотелось бросать Шабанова в игру прямо из аэропорта. Мы хотели, чтобы он немного привык, познакомился с игроками. Я думал дать ему немного времени, чтобы изучить наши правила. Мы не хотели показывать это с самого начала. Но ситуация в матче за пять минут так резко изменилась, что мы посчитали необходимым обратиться к услугам Шабанова.

Он сыграл раньше, чем мы планировали. Думаю, он показал, на что способен. Шабанов — хороший футболист, я рад, что он с нами", — сказал Михневич пресс-службе Легии.

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