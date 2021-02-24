Пандемия коронавируса вновь внесла коррективы в футбольную жизнь.
Штаб-квартира УЕФА, фото УЕФА
24 февраля 2021, 00:17
УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы, который должен был состояться в 2021 году, из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт УЕФА.
Организация также приняла решение перенести чемпионат Европы до 19 лет среди женщин, а финальный турнир по мини-футболу из Беларуси в Хорватию ввиду эпидемиологической ситуации в стране.
Отметим, что в этом году пройдет чемпионат Европы среди национальных сборных, который должен был состояться в прошлом году.
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