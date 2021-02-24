Другое

Пандемия коронавируса вновь внесла коррективы в футбольную жизнь.

УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы, который должен был состояться в 2021 году, из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт УЕФА.

Организация также приняла решение перенести чемпионат Европы до 19 лет среди женщин, а финальный турнир по мини-футболу из Беларуси в Хорватию ввиду эпидемиологической ситуации в стране.

Отметим, что в этом году пройдет чемпионат Европы среди национальных сборных, который должен был состояться в прошлом году.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.