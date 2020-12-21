Украина

Экс-игрок узбекского Пахтакора и солигорского Шахтера наколотил за 2020-й год 18 голов.

Как сообщает узбекский портал Sports.uz, нападающий Жасур Яхшибоев попал в сферу интересов киевского Динамо.

2020-й год футболист провел в аренде в беларуском Шахтере из Солигорска, после чего его контракт с основным клубом, ташкентским Пахтакором подойдет к концу в последний день уходящего года. За время выступлений в беларуской Высшей лиге, Кубке Беларуси и квалификации Лиги Европы УЕФА, Яхшибоев сумел отличиться 18-ю забитыми мячами в 29 сыгранных поединках, отдав при этом 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего, у которого уже есть на счету три матча за национальную и 28 матчей (10 голов) за молодежную сборные своей страны, в 750 тыс. евро.

Положительно об игроке высказывался тогдашний наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб: "В беларуской Высшей лиге есть клубы, которые могут составить конкуренцию командам, входящим в шестерку лучших в чемпионате Украины. Это БАТЭ, Шахтер, Минское Динамо, Динамо Брест и Торпедо-БелАЗ.

Сюда стали приходить и иностранные игроки. Мне удалось поработать с отличным игроком, пусть еще и достаточно юным. Это — Джасур Яхшибаев из Узбекистана. Поверьте, таких нападающих в Украине очень мало. Если он приедет в Украину, то сможет показать, что он высококлассный игрок. Джасур способен усилить украинские большие клубы — Динамо (Киев) и Шахтер Донецк. Если им удастся привлечет данного игрока, то он станет открытием для УПЛ", — считает экс-наставник луганской Зари, а нынче — молдавского Шерифа.

Как сообщает источник, летом стороны уже проводили предварительные переговоры, но так и не смогли договориться о сумме трансфера и зарплате. На данный момент, Джасур Яхшибаев находится без команды

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