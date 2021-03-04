Украинский вингер рассказал о том, что мотивировало его.
Марьян Швед, фото Мехелен
04 марта 2021, 20:59
Марьян Швед рассказал о том, как заслужил уважение партнеров по Мехелену и поменял отношение к делу после слов тренера.
"Чем больше у меня было минут на поле, тем больше я заслуживал уважение товарищей по команде. Я не разбираюсь в языках. Поэтому хорошая игра важна для интеграции в коллектив.
Я принимал участие в тренировках, но не отдавался сполна. Когда я прочитал интервью Воутера Вранкена, в котором было несколько резких слов обо мне, я изменил свое мышление. Это мотивировало меня, и поэтому я снова завоевал доверие тренера", — приводит слова украинца Belgiumsoccer.
Швед в текущем сезоне провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми голами и результативной передачей.
Напомним, что ранее Швед получил разрыв подколенного сухожилия.