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Украинский вингер рассказал о том, что мотивировало его.

Марьян Швед рассказал о том, как заслужил уважение партнеров по Мехелену и поменял отношение к делу после слов тренера.

"Чем больше у меня было минут на поле, тем больше я заслуживал уважение товарищей по команде. Я не разбираюсь в языках. Поэтому хорошая игра важна для интеграции в коллектив.

Я принимал участие в тренировках, но не отдавался сполна. Когда я прочитал интервью Воутера Вранкена, в котором было несколько резких слов обо мне, я изменил свое мышление. Это мотивировало меня, и поэтому я снова завоевал доверие тренера", — приводит слова украинца Belgiumsoccer.

Швед в текущем сезоне провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми голами и результативной передачей.

Напомним, что ранее Швед получил разрыв подколенного сухожилия.