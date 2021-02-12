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Украинский вингер не поможет своей команде в ближайшем матче.

Марьян Швед травмировал подколенное сухожилие. Как сообщает Nieuwsblad, у украинского полузащитника небольшой разрыв.

Источник утверждает, что футболист пропустит недлительный отрезок и сможет восстановиться довольно быстро.

Марьян Швед уже пропустил поединок 1/8 финала Кубка Бельгии против Берсхота. Появление украинца также не ожидается в игре чемпионата Бельгии против все той же команды.

Швед в текущем сезоне провел 13 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми голами и результативной передачей.