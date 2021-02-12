Украинский вингер не поможет своей команде в ближайшем матче.
Марьян Швед, фото Мехелен
12 февраля 2021, 14:51
Марьян Швед травмировал подколенное сухожилие. Как сообщает Nieuwsblad, у украинского полузащитника небольшой разрыв.
Источник утверждает, что футболист пропустит недлительный отрезок и сможет восстановиться довольно быстро.
Марьян Швед уже пропустил поединок 1/8 финала Кубка Бельгии против Берсхота. Появление украинца также не ожидается в игре чемпионата Бельгии против все той же команды.
Швед в текущем сезоне провел 13 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми голами и результативной передачей.