Женская сборная Украины, womensfootball.com.ua
05 марта 2021, 14:21
В пятницу, 5-го марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации к женскому чемпионату Европы-2022, который пройдет в Англии.
В процессе церемонии, шесть национальных команд, серди которых присутствовала также и сборная Украины, были распределены по трем парам, сильнейшая команда из которых получит прямую путевку в финальную стадию международных состязаний.
Таким образом, были сформированы следующие двухматчевые стыковые противостояния:
Украина — Северная Ирландия
Португалия — Россия
Чехия — Швейцария
Первый матч, который пройдет на поле команды, указанной первой, состоится 7 апреля, в то время как ответная встреча запанирована на 13 апреля 2021 года.
Победители данных баталий присоединятся к Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Нидерландам, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции в процессе жеребьевки основного раунда Евро-2022.