Другое

Нашим девушкам остается всего два шага до заветной цели!

В пятницу, 5-го марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации к женскому чемпионату Европы-2022, который пройдет в Англии.

В процессе церемонии, шесть национальных команд, серди которых присутствовала также и сборная Украины, были распределены по трем парам, сильнейшая команда из которых получит прямую путевку в финальную стадию международных состязаний.

Таким образом, были сформированы следующие двухматчевые стыковые противостояния:



Украина — Северная Ирландия

Португалия — Россия

Чехия — Швейцария





Первый матч, который пройдет на поле команды, указанной первой, состоится 7 апреля, в то время как ответная встреча запанирована на 13 апреля 2021 года.

Победители данных баталий присоединятся к Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Нидерландам, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции в процессе жеребьевки основного раунда Евро-2022.