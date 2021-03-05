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Мировые футбольные эксперты внесли немного ясности в достаточно спорный момент среди болельщиков.

В повестке дня 135-го ежегодного собрания Совета Международной футбольной ассоциации (IFAB), которое прошло в формате видеоконференции, ключевым вопросом стояло рассмотрение вопросов, связанных с уточнением трактовки эпизодов с игрой рукой со стороны полевых футболистов, а также необходимости внедрения дополнительных замен, на случай если футболист получает сотрясение головного мозга по ходу поединка.

Особое внимание было уделено Правилам игры, а конкретно — Правилу №12 "Нарушения и проступки", в рамках которого и зафиксированы общие трактовки игры рукой со стороны футболистов.

Члены собрания сошлись во мнении, что не каждая игра рукой в мяч со стороны полевого футболиста должна быть трактована в качестве нарушения правил. Что же касается эпизодов с "неестественным увеличением объема тела", то эксперты подтвердили исключительность персональной судейской трактовки для подобных ситуаций, которая должна базироваться на положении запрещенной для игры конечности тела, по отношению к траектории полета мяча в каждой отдельной ситуации.

В итоге, нарушением правил условились считать следующие ситуации:

— игрок умышленно касается мяча рукой, например, перемещая кисть/руку целиком в его сторону;

— касается мяча рукой, и при этом его тело неестественно увеличивается в размерах.

При этом, считается, что игрок неестественно увеличил свое тело в размерах, если положение его руки не соответствует и не оправдывается траекторией движения тела в отдельно взятой ситуации.

Располагая руку в подобном положении, игрок самостоятельно создает риск попадания мяча в нее, поэтому может быть наказан арбитром, в зависимости от ситуации на поле.

Однако, отныне, если мяч непосредственно оказывается в воротах от случайного контакта руки партнера по команде атакующего футболиста, то арбитр обязан засчитывать гол в пользу проводившей атаку команды, игнорируя факт попадания мяча в запрещенную для игры часть тела.

Аналогичная трактовка ситуации теперь будет актуальной и в случае, если случайное попадание мяча в руку партнера по команде привело к созданию голевой ситуации для нападающей команды.

Также, советом были одобрены пояснения к Правилу №11 "Определение игровых границ частей тела", согласно которым рука заканчивается у основания подмышки, что также используется при фиксации офсайда боковыми арбитрами и бригадой VAR.

Кроме того, члены совета с одобрением восприняли результаты годичного тестирования дополнительных замен, связанных с сотрясением мозга у футболистов, продлив мандат данных исследований до августа 2022-го, вместе с тем оповестив все ассоциации о необходимости проведения подготовительных мероприятий для введения данной практики в будущем.

Относительно временных поправок к Правилу №3 "О заменах", благодаря которому организаторы состязаний в праве увеличивать количество замен для команд до пяти за игру, члены совета сошлись во мнении, что, пока пандемия COVID-19 не сошла на нет, нет повода говорить об отмене данной практики.

Однако сроки окончания: 31 декабря 2021 года для клубного футбола и 31 июля 2022 года — для международного, продлевать на данном собрании не стали.

Для более подробного ознакомления и обсуждения внесенных изменений в Правила игры, функционеры выделили ассоциациям на один месяц больше времени, установив дату вступления в силу новой редакции правил на 1 июля 2021 года, вместо привычного 1 июня, сохранив при этом за собой право вносить корректировки.