Глава ФИФА поделился мыслями о пользе видеопомощников арбитров.
Джанни Инфантино, getty images
05 марта 2021, 17:27
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о введенной в большинстве европейских лиг системы VAR.
"Я никогда не буду критиковать VAR. С его введением ошибок стало значительно меньше. Разумеется, судья может ошибиться, обращаясь к нему, но в целом система определенно помогла футболу.
На самом деле важно то, что принимаются правильные решения, и теперь это происходит гораздо чаще", — цитирует Инфантино Marca.
Ранее Джанни Инфантино, выступая на Конгрессе ФИФА, высказался о возможности использования системы плей-офф во внутренних чемпионатах.
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