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Хорваты не оставили шансов нашим футзалистам.

В рамках квалификации к Евро-2022 по футзалу сборная Украины с разгромно уступила Хорватии (2:7).

Поединок проходил в Запорожье. За Украину голами отметились Шотурма на 11-й минуте и Зварич на 12-й.

У хорватов забивали Матошевич, хет-трик оформил Маринович, Еловчич, Канюх, и также был автогол Сухова.

Отметим, что с 20-й минуты Украина играла в меньшинстве. За фол последней надежды удалили Ципуна.

Украина — Хорватия 2:7

Голы: Шотурма, 11, Зварич, 12 - Матошевич, 9, Маринович, 15, 23, 35, Еловчич, 31, Канюх, 32, Сухов (АГ, 39).

Украина: Ципун, Сухов – Малышко, Журба, Педяш, Кузь – Еремин, Микитюк, Н. Грицына, М. Грицына, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич

Хорватия: Примич – Матошевич, Еловчич, Перич, Сутон – Чекот, Юрлина, Канюх, Кустура, Маринович, Гудасич, Хорват, Секулич – Вукович