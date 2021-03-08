Украинская связка отработала свое появление в основном составе по полной.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФОТО ГЕНТ
08 марта 2021, 22:47
В настоящее время проходит поединок 29-го тура чемпионата Бельгии, в котором Гент на своем поле принимает Остенде. На момент перерыва счет 1:0 в пользу хозяев.
В основном составе вышли двое украинцев — полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. Именно эти двое стали главными героями гола Гента. На 41-й минуте Яремчук воспользовался пасом Безуса и открыл счет в матче.
Этот гол стал для украинского форварда уже 18-м в нынешнем сезоне и 15-м в чемпионате Бельгии. Для Безуса это пятый ассист в кампании и второй в чемпионате.
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