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Украинская связка отработала свое появление в основном составе по полной.

В настоящее время проходит поединок 29-го тура чемпионата Бельгии, в котором Гент на своем поле принимает Остенде. На момент перерыва счет 1:0 в пользу хозяев.

В основном составе вышли двое украинцев — полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. Именно эти двое стали главными героями гола Гента. На 41-й минуте Яремчук воспользовался пасом Безуса и открыл счет в матче.

Этот гол стал для украинского форварда уже 18-м в нынешнем сезоне и 15-м в чемпионате Бельгии. Для Безуса это пятый ассист в кампании и второй в чемпионате.

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