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Футболист остался доигрывать сезон в Бельгии.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук летом подавал прошение о трансфере.

Как сообщает Voetbal24, руководство Гента отказало форварду. Они не собирались летом расставаться с ключевым футболистом.

Все дело в том, что "быки" отпустили канадца Джонатана Дэвида в Лилль.

Однако уход Яремчука предстоящим летом остается очень вероятным, несмотря на слухи о продлении контракта. Это событие должно повлиять на сумму отступных за украинца.

Также сообщается, что зимой Спортинг действительно был готов выкупить контракт Яремчука, но Роман не хочет переезжать в чемпионат Португалии.

В текущем сезоне на счету нападающего 14 голов и 4 голевых передачи в 22 играх за Гент.