Футболист остался доигрывать сезон в Бельгии.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФОТО ГЕНТ
02 марта 2021, 12:55
Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук летом подавал прошение о трансфере.
Как сообщает Voetbal24, руководство Гента отказало форварду. Они не собирались летом расставаться с ключевым футболистом.
Все дело в том, что "быки" отпустили канадца Джонатана Дэвида в Лилль.
Однако уход Яремчука предстоящим летом остается очень вероятным, несмотря на слухи о продлении контракта. Это событие должно повлиять на сумму отступных за украинца.
Также сообщается, что зимой Спортинг действительно был готов выкупить контракт Яремчука, но Роман не хочет переезжать в чемпионат Португалии.
В текущем сезоне на счету нападающего 14 голов и 4 голевых передачи в 22 играх за Гент.