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Команды кандидатов в сборную Украины по-разному выступили в 1/4 финала.

Гент проиграл в четвертьфинале Эйпену и вылетел из Кубка Бельгии.

Судьбу путевки в полуфинал решил единственный мяч, забитый на 48-й минуте.

Роман Яремчук провел на поле весь матч, а его тезка Безус вышел на замену на 80-й минуте матча.

А вот в параллельном матче Андерлехт минимально обыграл Серкль-Брюгге и вышел в полуфинал. Весь матч в составе "фиолетовых" провел Богдан Михайличенко.

Остальные полуфиналисты определятся в четверг, 4 марта, причем шансы выйти в следующий раунд имеют еще несколько украинцев.

Мехелен, в составе которого выступает Марьян Швед, сыграет на выезде с Генком, а Брюгге вместе с Эдуардом Соболем отправится в гости к Стандарду.

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