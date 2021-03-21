Нигерийский нападающий Симеон Нванкво подвергся расистским оскорблениям.
Сими (справа), Getty Images
21 марта 2021, 09:21
Нападающий Кротоне Сими стал жертвой расистских оскорблений в социальных сетях после матча 28-го тура итальянской Серии А, в котором его команда уступила Болонье (2:3), а сам нигериец отметился голом.
Сими опубликовал сториз в своем Instagram, где он поделился оскорблениями, полученными после матча.
"Давайте сделаем этого человека знаменитым, потому что он этого заслуживает", — написал Сими.
Что касается оскорблений, то они были следующими: "Бубонная чума должна распространиться по Нигерии" и "Я буду рад, если ваш сын умрет от рака поджелудочной железы".
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