Англия

Темнокожий футболист высказался о дискриминации.

Экс-футболист Ливерпуля, Уотфорда и сборной Англии Джон Барнс поделился мыслями о расизме в английском футболе.

"Преклонение колена не может сделать ничего, чтобы решить проблему. Футбол не может изменить восприятие людей.

Данный жест может только обратить на это внимание, что он и делает. Все, что можно сделать, – обратить на это внимание.

Будут игроки преклонять колено или нет, не будут – это не изменит восприятие. Это обращает внимание на проблему, приглашает ее обсудить, но нужно большее", – цитирует англичанина Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ювентус сыграет в форме, посвященной борьбе с расовой дискриминацией.

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