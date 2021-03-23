Темнокожий футболист высказался о дискриминации.
Джон Барнс, getty images
23 марта 2021, 23:03
Экс-футболист Ливерпуля, Уотфорда и сборной Англии Джон Барнс поделился мыслями о расизме в английском футболе.
"Преклонение колена не может сделать ничего, чтобы решить проблему. Футбол не может изменить восприятие людей.
Данный жест может только обратить на это внимание, что он и делает. Все, что можно сделать, – обратить на это внимание.
Будут игроки преклонять колено или нет, не будут – это не изменит восприятие. Это обращает внимание на проблему, приглашает ее обсудить, но нужно большее", – цитирует англичанина Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Ювентус сыграет в форме, посвященной борьбе с расовой дискриминацией.
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