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Данное решение было неоднозначно встречено клубами и федерациями.

Во время виртуальной встречи с представителями клубов бразильской Серии А и Серии B, президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Каболко сообщил неожиданную информацию.

Речь идет о том, что в ближайшее время ФИФА намерена понизить возрастной ценз на продажу и перевод футболистов в европейские клубы с 18 до 16 лет.

Напомним, что на данный момент регламентом ФИФА в вопросе трансферов разрешается исключительно переход футболистов до 18 лет в статусе свободных агентов или арендованных игроков.

"Я предоставляю вам конфиденциальную информацию — ФИФА намерена разрешить спортсменам с 16 лет подписывать контракты с европейскими клубами. Это должно произойти уже в ближайшее время, но я продолжаю бороться с ними, с президентом ФИФА, по поводу этого вопроса", — цитирует слова президента Конфедерации локальный ресурс UOL.

При этом, в финальном коммюнике конференции отмечено, что CBF продолжит соблюдать ранее установленные возрастные рамки.

Позиция представителей Бразилии по данному вопросу легко объясняется внушительными финансовыми потерями, которые понесут местные клубы, в случае вступления в силу новых правил. Если такое произойдет, то представители европейской части футбола смогут уже на раннем этапе развития переманивать к себе интересующие их кадры по минимальной цене.