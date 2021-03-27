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Бывшего футболиста госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Бывший защитник киевского Динамо, Милана и сборной Грузии Каха Каладзе попал в больницу из-за проблем с головным мозгом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Друзья, ко мне приходит много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я и почему я не активен, как обычно.

Считаю себя обязанным предоставить вам информацию о своем диагнозе: вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, из-за которых я нахожусь в клинике Тбилиси, где прохожу исследования.

Работаю дистанционно и продолжаю лечение. Я хотел, чтобы эту информацию вы получили от меня. До встречи", — написал Каладзе.

Напомним, Каладзе защищал цвета киевского Динамо с 1998 по 2000 года, после чего переехал в Италию.

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