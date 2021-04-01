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Для испанского специалиста эта награда стала уже третьей по ходу текущего сезона.

Бывший полузащитник Барселоны Хави, который в настоящее время возглавляет Аль-Садд, был признан лучшим наставником чемпионата Катара. Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

За вышеуказанный период подопечные Хави одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Для 41-летнего испанца эта награда стала уже четвертой по ходу текущего сезона. Ранее он признавался лучшим тренером по итогам сентября, октября и января.

Напомним, в прошлом месяце Аль-Садд оформил досрочное чемпионство в чемпионате Катара. После 19 туров команда Хави набрала 51 очко и еще ни разу не проиграла, имея отрыв перед Аль-Духаилем в 11 баллов.

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