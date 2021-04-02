Другое

Арбитра также отстранили от деятельности.

Сербский рефери Срджан Обрадович получил тюремный срок за допущенные ошибки в матче чемпионата.

Инцидент произошел еще в мае 2018 года. Тогда Обрадович обслуживал поединок между Спартаком из Суботицы и Радничками (2:0).

Рефери поставил очень сомнительный пенальти за игру рукой, которой не было. Также он еще несколько раз ошибся в пользу хозяев.

Вашему вниманию обзор той встречи:

Как сообщает N1, Обрадович приговорен к 15 месяцам лишения свободы и на 10 лет отстранен от любой футбольной деятельности.

В суде вынесли приговор — злоупотребление полномочиями, влияние на положение клубов в турнирной таблице и борьбе за Лигу Европы.

К слову, Обрадович — не последний человек в сербском футболе. Он — легенда клуба Белград и бывший игрок национальной сборной страны. На его счету более 200 матчей в чемпионате.

Также сообщается, что сторона арбитра будет подавать апелляцию на приговор.