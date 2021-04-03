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Защитник сборной Украины поразил ворота соперника после розыгрыша углового.

В настоящее время проходит поединок 32-го тура чемпионата Бельгии, в котором Брюгге в гостях играет против Кортрейка. На момент перерыва счет 1:1.

В этом матче в стартовом составе Брюгге вышел защитник сборной Украины Эдуард Соболь, который в середине первого тайма красивым ударом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника.

В нынешнем сезоне Соболь провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

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