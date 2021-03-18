Контракт украинца в бельгийском клубе рассчитан до 2024-го года.
Эдуард Соболь, ФК Брюгге
18 марта 2021, 10:49
Брюгге воспользовался опцией выкупа у Шахтера контракта левого защитника Эдуарда Соболя, который с лета 2019 года выступал в команде на правах аренды.
Несмотря на то, что официально о сделке бельгийская сторона не сообщала, информация о новом статусе Соболя стала достоянием общественности после того, как Брюгге опубликовал заявление о дополнительной эмиссии акций клуба.
В данном документе Соболь указывается игроком команды, с которым у "черно-синих" действующий контракт еще на три года, то есть до лета 2024-го.
Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер от второй аренды Соболя в Брюгге получил 1 миллион евро, а бельгийский клуб сохранил возможность на выкуп украинца за 3-4 миллиона.
В текущем сезоне на счету Соболя 28 матчей, 1 гол и 5 ассистов во всех турнирах за Брюгге.
Ранее Соболь забил дебютный гол за Брюгге.
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