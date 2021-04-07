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Украинский форвард отказался играть за резервную команду.

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин, который выступает за Легию на правах аренды, на следующие две недели отправлен в дубль. Об этом сообщила представитель пресс-службы польского клуба Иза Крук в своем твиттере.

Причины такого решения тренерского штаба не разглашаются, но ранее СМИ предполагали, что украинца отстранили от основной команды из-за того, что он отказался выступать за резервный состав.

Сам футболист в свое оправдание заявил, что отказался выходить на поле с искусственным газоном, чтобы не усугубить свою недавнюю травму.

Русин перебрался в Польшу в январе этого года и за это время он провел лишь один поединок.

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