Украина

Назарий перебрался в чемпионат Польши.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский рассказал, что Назарий Русин, который ныне выступает за польскую Легию на правах аренды, скучает по дому.

"Доволен ли Русин переходом в Легию? Это такой человек: в один день одно говорит, в другой – другое. "Все хорошо. Хочу домой". Он скучает по Киеву. Но больше по Львову. Когда он в Зарю переходил, он, вроде, хотел в Карпаты. Я ему тоже говорил: "Подними чуть команду". А он мне: "Санек, какие Карпаты? У меня немного имя есть уже".

Какое имя? Чудак полгода в Заре сыграл, забил 3 гола, рассказывает. Спрашиваю: "Ты с центра поля забивал?" Он молчит. Говорю: "Все, забьешь с центра, тогда поговорим". Ну, я шучу. Он очень классный парень, добрый, очень смешной. Очень не хватает его", — сказал Андриевский в интервью ОТДУШИВДУШУ.

В текущем сезоне на счету Назария Русина всего 30 минут за Легию в чемпионате Польши.

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