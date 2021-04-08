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Делегаты Конгресса изберут новый состав Исполкома УЕФА.

Очередной, 45-й по счету Конгресс УЕФА состоится 20 апреля в швейцарском городе Монтре — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

На повестке дня конгресса будут стоять следующие вопросы:

– выборы членов исполкома УЕФА и представителей от Европы в Совете ФИФА;

– утверждение двух представителей Европейской клубной ассоциации и одного представителя европейских лиг в качестве членов Исполкома УЕФА;

– принятие финансового отчета сезона-2019/20 и утверждение бюджета на сезон-2021/22;

– обсуждение поправок к Уставу УЕФА;

– утверждение новых членов в органах администрации и юстиции УЕФА.

В связи с пандемией коронавируса заседание будет закрыто для прессы, однако будет осуществляться прямая трансляция.

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