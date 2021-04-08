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Чеслав Михневич подтвердил, что украинский форвард переведен в дубль.

Главный тренер польской Легии Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию с арендованным форвардом киевского Динамо Назарием Русиным.

Ранее было подтверждено, что украинец на две недели отправлен в дублирующий состав варшавского клуба из-за отказа выходить на поле с резервной командой на искусственном газоне, что по мнению футболиста могло усугубить его травму.

"Будет ли Русин иметь шансы в первой команде? Будет, но мало — как сказал когда-то классик. Ситуация проста: клуб выдал приказ, что Назарий будет находится две недели во второй команде. Посмотрим, как он там будет тренироваться. Затем примем решение о его дальнейшей судьбе", — приводит слова Михневича FootballHub.

Напомним, арендное соглашение между Динамо и Легией рассчитано до конца нынешнего сезона.

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