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Футболист будет восстанавливаться от травмы.

Украинский центрбек Артем Шабанов, выступающий за Легию на правах аренды из киевского Динамо, получил тяжелую травму в матче против Леха в рамках чемпионата Польши.

Как сообщает пресс-служба Легии, украинец пропустит от четырех до шести недель, так как будет восстанавливаться от повреждения.

Таким образом он, вероятнее всего, больше не сыграет в текущем сезоне Экстраклассы, так как чемпионат завершается 16-го мая.

Отметим, что аренда Артема с клубом рассчитана до конца сезона с правом выкупа. Вернется он в Динамо, или останется в Легии станет известно позднее.

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