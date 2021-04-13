Футболист будет восстанавливаться от травмы.
Артем Шабанов, ФК Легия
13 апреля 2021, 16:26
Украинский центрбек Артем Шабанов, выступающий за Легию на правах аренды из киевского Динамо, получил тяжелую травму в матче против Леха в рамках чемпионата Польши.
Как сообщает пресс-служба Легии, украинец пропустит от четырех до шести недель, так как будет восстанавливаться от повреждения.
Таким образом он, вероятнее всего, больше не сыграет в текущем сезоне Экстраклассы, так как чемпионат завершается 16-го мая.
Отметим, что аренда Артема с клубом рассчитана до конца сезона с правом выкупа. Вернется он в Динамо, или останется в Легии станет известно позднее.
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