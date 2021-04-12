Украина

Украинский защитник не смог доиграть поединок.

Артем Шабанов получил повреждение в поединке 24-го тура чемпионата Польши против Леха, который завершился со счетом 0:0.

Украинский защитник не смог завершить матч и был заменен на 58-ой минуте на Павела Вшолека.

Главный тренер Легии отметил, что тяжесть повреждения Артем Шабанова станет известна лишь после обследования.

Напомним, что ранее украинский защитник попал в символическую сборную 19-го тура чемпионата Польши.