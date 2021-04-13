Команда остановилась на стадии стыковых матчей.
Женская сборная Украины, УАФ
13 апреля 2021, 23:45
Женская сборная Украины утратила шансы сыграть на чемпионате Европы 2022-го года.
Футболистки потерпели поражение в ответном поединке стадии стыковых матчей квалификации к турниру в матче против Северной Ирландии.
Северная Ирландия — Украина 2:0
Голы: Каллаган, 55, Колдвелл, 90+6
В первом матче женская сборная Украины уступила 1:2. Тем самым, по сумме двух встреч дальше прошла Северная Ирландия.
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