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Команда остановилась на стадии стыковых матчей.

Женская сборная Украины утратила шансы сыграть на чемпионате Европы 2022-го года.

Футболистки потерпели поражение в ответном поединке стадии стыковых матчей квалификации к турниру в матче против Северной Ирландии.

Северная Ирландия — Украина 2:0

Голы: Каллаган, 55, Колдвелл, 90+6

В первом матче женская сборная Украины уступила 1:2. Тем самым, по сумме двух встреч дальше прошла Северная Ирландия.

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