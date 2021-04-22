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Тренер олимпийской сборной рассчитывает, что Неймар поможет команде сохранить свой титул.

Андре Жардин попытается уговорить Неймара усилить олимпийскую сборную Бразилии в Токио.

"Мы хотим сформировать максимально возможно сильную команду, – цитирует тренера олимпийской сборной Бразилии RMC Sport. – Именно поэтому мы рассчитываем на Неймара".

"Он является одним из сильнейших бразильских игроков, находится на пике своей карьеры, поэтому мы хотим, чтобы он занял одно из трех мест, зарезервированных для игроков, старше 23-х лет. Переговоры идут непросто, но мы надеемся на успех".

Ранее товарищ Неймара по ПСЖ Киллиан Мбаппе отказался участвовать в Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, поскольку с 11 июня по 11 июля будет участвовать в Евро-2020 и не успеет восстановиться. У Неймара такой проблемы нет.