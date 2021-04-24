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Украинки получили назначения на футбольные матчи Олимпийских играх 2020 года.

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список из 25 арбитров, которые будут обслуживать футбольные матчи на Олимпийских играх в Токио.

В списке представлены две украинки — Екатерина Монзуль в качестве главного арбитра и Марина Стрелецкая в роли ассистентки.

Напомним, Монзуль уже работала главным арбитром на матчах международного уровня среди мужских команд. Украина судила матчи в Лиге Европы, Лиге наций и отборе ЧМ-2022.

Женский футбольный турнир пройдет с 21 июля по 6 августа, а мужской — с 22 июля по 7 августа 2021 года.

Ранее стали известны результаты жеребьевки Олимпийских игр-2020 в Токио.