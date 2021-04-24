Украинки получили назначения на футбольные матчи Олимпийских играх 2020 года.
ЕКАТЕРИНА МОНЗУЛЬ, УАФ
24 апреля 2021, 22:32
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список из 25 арбитров, которые будут обслуживать футбольные матчи на Олимпийских играх в Токио.
В списке представлены две украинки — Екатерина Монзуль в качестве главного арбитра и Марина Стрелецкая в роли ассистентки.
Напомним, Монзуль уже работала главным арбитром на матчах международного уровня среди мужских команд. Украина судила матчи в Лиге Европы, Лиге наций и отборе ЧМ-2022.
Женский футбольный турнир пройдет с 21 июля по 6 августа, а мужской — с 22 июля по 7 августа 2021 года.
Ранее стали известны результаты жеребьевки Олимпийских игр-2020 в Токио.