Украина

Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.

В предстоящую пятницу, субботу и воскресенье (23-25 апреля) пройдут поединки 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Николай Балакин будет обслуживать матч Динамо — Ингулец, а с системой видеоповторов ему будет помогать Екатерина Монзуль.

Еще одно интересное противостояние между Александрией и донецким Шахтером доверили Сергею Бойко.

Все назначения:

23 апреля, пятница

19:00 Мариуполь — Рух — Виталий Романов (Днепр)

24 апреля, суббота

17:00 Колос — Ворскла — Игорь Пасхал (Херсон)

Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

17:00 Днепр-1 — Минай — Юрий Иванов (Донецкая область)

Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)

19:30 Львов — Десна — Евгений Арановский (Киев)

25 апреля, воскресенье

14:00 Заря — Олимпик — Максим Козыряцкий (Запорожье)

17:00 Александрия — Шахтер — Сергей Бойко (Киевская область)

Арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская область)

17:00 Динамо — Ингулец — Николай Балакин (Киевская область)

Арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)

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