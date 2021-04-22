Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.
ЕКАТЕРИНА МОНЗУЛЬ (ПО ЦЕНТРУ), UA-FOOTBALL
22 апреля 2021, 13:01
В предстоящую пятницу, субботу и воскресенье (23-25 апреля) пройдут поединки 23-го тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Николай Балакин будет обслуживать матч Динамо — Ингулец, а с системой видеоповторов ему будет помогать Екатерина Монзуль.
Еще одно интересное противостояние между Александрией и донецким Шахтером доверили Сергею Бойко.
Все назначения:
23 апреля, пятница
19:00 Мариуполь — Рух — Виталий Романов (Днепр)
24 апреля, суббота
17:00 Колос — Ворскла — Игорь Пасхал (Херсон)
Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
17:00 Днепр-1 — Минай — Юрий Иванов (Донецкая область)
Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)
19:30 Львов — Десна — Евгений Арановский (Киев)
25 апреля, воскресенье
14:00 Заря — Олимпик — Максим Козыряцкий (Запорожье)
17:00 Александрия — Шахтер — Сергей Бойко (Киевская область)
Арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская область)
17:00 Динамо — Ингулец — Николай Балакин (Киевская область)
Арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)
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