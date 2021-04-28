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Футбольні емоції та любов до гри — те, що міцно пов’язує легендарний бренд Pepsi з футболом!

Роками бренд вступає в колаби з видатними гравцями та вболівальниками по всьому світу, підтримує глобальні та місцеві футбольні ініціативи й проєкти, а з 2015 року PepsiCo є партнером Ліги Чемпіонів УЄФА.

Цього року PEPSI та «Шахтар» запустили для активної молоді соціальну ініціативу з конкурсом «Прорив до мрії», в якому кожен підліток може здійснити свій власний «прорив» у світ професійного футболу. Адже головним призом конкурсу є справжнє професійне тренування із зірками футболу ФК «Шахтар» на базі клубу у Києві, яке надихне переможців на подальший розвиток і, можливо, «запалить» вогники в душах майбутніх зірок українського спорту.

Взяти участь у конкурсі можуть усі бажаючі хлопці та дівчата віком від 12 років. Для участі потрібно продемонструвати свою футбольну майстерність або улюблений фінт, обов’язково задіявши PEPSI, та зняти коротке відео. Кожен, хто у період з 8 квітня по 2 травня 2021 року поділитися своїм футбольним відео в мережі Instagram з тегом #ПроривДоМрії та позначкою @pepsiukraine, автоматично стає учасником конкурсу.

Після завершення конкурсу журі, що складається з відомих гравців клубу «Шахтар» Андрія Пятова і Тараса Степаненко, а також представники PEPSI, обере 11 юних талантів, яких запросять на спільне футбольне тренування із зірковими гравцями ФК «Шахтар».

Детальніше про конкурс: @pepsiukraine

* — матеріал публікується на правах реклами