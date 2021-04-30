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Скандальная ситуация возникла на фоне издевок со стороны соперника.

В концовке сезона во Второй лиге Шотландии начались ответственные поединки стадии плей-офф в борьбе за выживание между шестью пятью командами из нижней половины турнирной таблицы.

Два явных фаворита в этой кампании — Стенхаузмур и Альбион Роверс — встречались между собой в рамках третьего тура текущего раунда состязаний, а в результате минимальную победу праздновали гости (1:0), благодаря чему опередили в турнирной таблице своих прямых конкурентов.

Однако, далеко не одним лишь результатом и его значимостью для положения команд в турнирной таблице запомнилась данная игра. Нападающий Альбион Роверс Дэвид Кокс, который был заменен в перерыве, был вынужден покинуть пределы спортивной арены из-за регулярных издевок со стороны соперников относительного его психического здоровья.

32-летний футболист по ходу первого тайма был вовлечен в словесную перепалку с защитником Стенхаузмура Джонатаном Тиффони, о чем сообщил коллектив хозяев поля, позднее передав свое видение ситуации в Федерацию футбола Шотландии для дальнейшего расследования инцидента.

Стоит отметить, что в своем интервью Sky Sports в декабре 2019 года футболист заявлял о желании совершить самоубийство, на фоне регулярных оскорблений, поступавших в его адрес во время выступлений за еще один клуб из Второй лиги Шотландии — Кауденбит.

В последствии, футболист принял решение ненадолго поставить свою карьеру на паузу, начиная от января 2020 года, и лишь в марте 2021 присоединился к Альбион Роверс.

Как заявил сам футболист на своей странице в социальной сети Facebook, ему "снова приходится иметь дело с оскорблениями относительно его психического здоровья во время игры".

"Второй тайм только начинался, но я был вынужден покинуть стадион. Я был на скамейке запасных. Мы ругались со скамейкой запасных соперников. Они пытались вывести меня из себя, сказав, что "я должен был сделать все правильно с первого раза".

Я пообещал себе, что в следующий раз, когда подобное произойдет, я уйду за пределы стадиона. Я больше не буду играть, я полностью покончил с футболом. Некоторые люди могут думать, что это имеет небольшое значение, но мне это надоело. В жизни недостаточно просто получать много денег.

Я пытался поговорить об этом с судьями, но они не хотели даже слышать об этом. Мы говорим о дискриминации на почве личных проблем, а официальным лицам все равно на это, поэтому они ничего не могут с этим поделать. Поэтому, я принял решение действовать самостоятельно. Я выхожу из игры. Я покончил с футболом".

Альбион Роверс также выступил с официальным заявлением по поводу случившегося: "Здоровье, безопасность и благополучие всех, кто связан с клубом, имеет для нас первостепенное значение.

Футбол — это место для всех, и мы считаем, что им нужно наслаждаться без страха, предпочтений и предубеждений.

Нам известно о предполагаемом инциденте, который произошел во время вечернего матча, и мы связались с Дэвидом Коксом, чтобы выразить нашу безоговорочную поддержку.

Клуб знает о словесной перепалке, которая произошла между игроками Стенхаузмура и Альбион Роверс во время сегодняшнего матча. Мы поговорили с вовлеченными игроками: Дэвидом Коксом, который был на скамейке запасных, и Джонатаном Тиффони, который играл в поле.

Оба игрока заявляют о серьезных и совершенно неуместных комментариях, сделанных во время игры, которые имеют последствия для благополучия и психического здоровья игроков.

Хотя мы согласны с тем, что о чем-то можно спорить во время игры, мы считаем, что подобные обвинения достаточно серьезны, чтобы заслужить более подробного расследования.

Мы передадим нашу информацию в шотландскую футбольную федерацию завтра и будем работать с ними и нашими коллегами, чтобы расследовать инцидент".

Стоит отметить, что непосредственный вылет из дивизиона вряд ли грозит обеим командам, которые отдалены от последней строчки, как минимум, на 14 очков.