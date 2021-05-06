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"Горняки" из Солигорска неожиданно уступили Ислочи.

Солигорский Шахтер по итогам двухматчевого противостояния против Ислочи вылетел из полуфинала Кубка Беларуси.

В первом матче подопечные Романа Григорчука одержали минимальную победу со счетом 1:0, однако в ответной игре "горняки" дважды пропустили во втором тайме и вылетели из турнира.

В чемпионате Беларуси солигорский Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая БАТЭ на четыре очка после семи матчей. У команды Григорчука семь побед в семи встречах с разницей мячей 20:4.

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