"Горняки" из Солигорска неожиданно уступили Ислочи.
Роман Григорчук, ФК Шахтер Солигорск
06 мая 2021, 10:24
Солигорский Шахтер по итогам двухматчевого противостояния против Ислочи вылетел из полуфинала Кубка Беларуси.
В первом матче подопечные Романа Григорчука одержали минимальную победу со счетом 1:0, однако в ответной игре "горняки" дважды пропустили во втором тайме и вылетели из турнира.
В чемпионате Беларуси солигорский Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая БАТЭ на четыре очка после семи матчей. У команды Григорчука семь побед в семи встречах с разницей мячей 20:4.
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