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Украинский специалист поделился своим мнением о зарубежном чемпионате.

Главный тренер солигорского Шахтера Роман Григорчук заявил, что в настоящее время очень сложно пригласить хороших футболистов в чемпионат Беларуси.

"В селекционной работе огромное количество факторов. Она невероятно тяжелая. Тем более, как я заметил по межсезонью, сейчас очень тяжело пригласить футболиста в чемпионат Беларуси. Не хотят сюда ехать, и все. Это часто кажется, что все на поверхности, а на самом деле там множество условий должно сойтись.

Например, есть ли у футболиста семья? Насколько комфортно здесь будет его жене? Если есть дети, также надо понимать, как они здесь будут жить, учиться. Разница в языке также влияет. Не раз бывало, что уже, кажется, договорились с игроком по всем пунктам, а потом — р-раз! — жена отказалась ехать. И все. Повторю, это невероятно тяжелый пласт работы", — приводит слова Григорчука Football.by.

Напомним, что несколько дней назад команда Григорчука успешно начала новый сезон, завоевав Суперкубок Беларуси.

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