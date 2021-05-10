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Подопечные Сергея Реброва вошли в историю чемпионата Венгрии по итогам сезона-2020/21.

Ференцварош под руководством Сергея Реброва по итогам чемпионата Венгрии сезона-2020/21 побил два рекорда турнира после введения формата с 12 командами и 33 турами с сезона 2015/16. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По итогам текущей кампании Ференцварош набрал рекордные 78 очков. Прежний рекорд также принадлежал "фради", которые набирали по 76 баллов при руководстве Томаса Долле (2015/16) и Реброва (2019/20).

Второе достижение — это то, что команда пропустила всего 22 гола за 33 игры и это еще один рекорд, который был побит и также был установлен "фради" в сезоне-2015/16. Тогда подопечные Долле пропустили 23 мяча.

Напомним, в составе Ференцвароша выступают двое украинцев — Игорь Харатин и Александр Зубков.

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