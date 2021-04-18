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Украинец получил самую высокую оценку от авторитетного портала.

Стали известны оценки футболистов по итогам матча 34-го тура чемпионата Бельгии между Зюлте-Варегемом и Гентом (2:7) по версии WhoScored.

Самую высокую оценку за игру получил украинский форвард гостей Роман Яремчук – 10 баллов.

За 90 минут матча украинец оформил дубль и отдал голевую передачу. На его счету пять ударов по воротам соперника (два в створ, два в штангу и 1 заблокированный), 47 касаний мяча, 28 точных передач из 33 (85%) и одна успешная обводка.

Также в матче принимал участие украинский хавбек Роман Безус, который получил желтую карточку. Его действия оценены в 6,6 балла.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 37 поединков, в которых забил 20 голов и отдал 8 ассистов.