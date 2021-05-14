Специалист получил престижную награду.
Стивен Джеррард, Getty Images
14 мая 2021, 18:20
Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард стал лучшим тренером сезона-2020/21 в чемпионате Шотландии.
Под руководством Джеррарда Рейнджерс сумел стать чемпионом страны, не уступив ни в одно матче и 31 раз в 37 турах добывал победу.
Напомним, Джеррард возглавил команду из Глазго в 2018 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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