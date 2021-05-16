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Футболист продолжит карьеру в чемпионате Польши.

Защитник Жоэль Абу Ханна, который сообщил об уходе из луганской Зари, стал футболистом польской Легии.

Контракт с футболистом подписан на три года, до лета 2024 года.

Напомним, Абу Ханна на протяжении двух сезонов защищал цвета "черно-белых". В минувшем сезоне за команду Виктора Скрипника он провел 27 матчей.

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