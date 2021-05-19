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Специалист пока остается тренировать в Катаре.

Главный тренер Аль-Садда Хави отклонил предложения возглавить сборную Бразилии и дортмундскую Боруссию.

Федерация футбола Бразилии связалась с тренером, чтобы предложить ему возможность быть помощником Тите в сборной страны до чемпионата мира в Катаре в 2022 году, а затем занять пост главного тренера после чемпионата мира.

Боруссия, в свою очередь, предлагала Хави контракт на три сезона, но тот любезно отказал. И на то есть причины.

Сообщается, что специалист является главным кандидатом на смену Рональда Кумана на посту тренера каталонской Барселоны. Именно поэтому он и отказался.

К слову, контракт 41-летнего Хави с Аль-Саддом согласован до лета 2023 года.

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