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Потенциальный тренер Барселоны вновь потерпел неудачу в Лиге чемпионов Азии.

Аль-Садд, возглавляемый Хави, выбыл из азиатской Лиги чемпионов, и этот турнир в очередной раз остался непокоренным для легендарного испанца.

В последнем туре группового раунда Аль-Садд проиграл Аль-Насру, и пропустил команду из Саудовской Аравии на первое место, при этом команда Хави не смогла попасть в число "лучших вторых", которые продолжат борьбу в турнире.

В нынешнем сезоне Аль-Садд под руководством Хави выиграл все возможные трофеи в Катаре: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Эмира.

Ранее сообщалось, что если Барселона не сможет выиграть чемпионат Испании, то Хави сменит Рональда Кумана на посту главного тренера "блауграна".