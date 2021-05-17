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Украинский специалист может перебраться в Грецию.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров является кандидатом на пост наставника греческого АЕКа.

Как сообщает издание SDNA, руководители греческого клуба раздумывают над увольнением нынешнего наставника Маноло Хименеса.

У боссов АЕКа уже есть шорт-лист из кандидатов на пост нового тренера. Всего три кандидатуры, одна из которых Сергея Реброва.

К слову, венгерские СМИ пишут о возникшем конфликте Реброва с руководителями Ференцвароши, из-за которого коуч хотел бы сменить клуб.

В прессе уже появилась информация о том, кто может сменить Реброва в Ференцвароше.

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