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Функционер считает нужным скорректировать некоторые моменты.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о вероятных грядущих изменениях в мировом футболе.

"Нужно серьезно обсудить введение потолков зарплат и комиссионных, выплачиваемых агентам. В этих вопросах должна быть полная прозрачность.

Также важно обсудить ограничение на количество игроков в команде, и наличие в составе определенного количества воспитанников клуба или максимальное количество матчей, которые лучшие игроки могут сыграть за сезон. И еще, нужно договориться о минимальном периоде отдыха для футболистов.

Наконец, давайте обсудим международный календарь и формат соревнований. Нашим девизом должно быть "меньше количества и больше качества", — сказал функционер.

Ранее Джанни Инфантино высказался о введенной в большинстве европейских лиг системы VAR.