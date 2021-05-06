Функционер считает нужным скорректировать некоторые моменты.
Джанни Инфантино, getty images
06 мая 2021, 09:04
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о вероятных грядущих изменениях в мировом футболе.
"Нужно серьезно обсудить введение потолков зарплат и комиссионных, выплачиваемых агентам. В этих вопросах должна быть полная прозрачность.
Также важно обсудить ограничение на количество игроков в команде, и наличие в составе определенного количества воспитанников клуба или максимальное количество матчей, которые лучшие игроки могут сыграть за сезон. И еще, нужно договориться о минимальном периоде отдыха для футболистов.
Наконец, давайте обсудим международный календарь и формат соревнований. Нашим девизом должно быть "меньше количества и больше качества", — сказал функционер.
Ранее Джанни Инфантино высказался о введенной в большинстве европейских лиг системы VAR.