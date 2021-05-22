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Украинец продолжает удивлять в Бельгии.

В шестого тура второго этапа чемпионата Бельгии Гент на выезде встречается с Мехеленом.

На 57-й минуте украинец Роман Безус сумел вывести вперед "быков". А уже через 10 минут отметился и голевым пасом на Тиссудали.

Роман Яремчук также вышел в старте на игру, а Игорь Пластун остался в запасе.

Другой украинец из Мехелена Марьян Швед начал матч на скамейке для запасных и пока на поле не появился.

Таким образом на счету Романа Безуса семь голов и пять голевых передач в 28 матчах за Гент в чемпионате Бельгии.

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