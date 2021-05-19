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Украинский хавбек может продолжить свои выступления в Бельгии.

Украинский полузащитник Роман Безус может продлить контракт с бельгийским Гентом, сообщает Voetbalbelgie со ссылкой на Het Laatste Nieuws.

По информации источника, руководство бельгийского клуба довольно выступлениями 30-летнего украинца, который в этом сезоне стал одним из лидеров команды. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.

Также благодаря новому соглашению, Гент будет иметь более жесткую и требовательную позицию, если в услугах Романа будут заинтересованы другие клубы.

В нынешнем сезоне Безус провел 35 поединков, в которых забил шесть голов и отдал шесть ассистов.

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