Команда выиграла этот турнир в четвертый раз за последние пять лет.
ФК ПАОК
23 мая 2021, 08:25
Вчера, 22 мая, прошел финальный поединок Кубка Греции, в котором ПАОК на стадионе Спирос Луис вырвал победу над Олимпиакосом со счетом 2:1.
Счет в матче был открыт на 36-й минуте поединка, когда Виейринья реализовал пенальти и вывел ПАОК вперед. В начале второго тайма Янн М`Вила сравнял счет на табло, а победу команде из Салоников принес забитый мяч в исполнении Михала Крменчика на 90-й минуте встречи.
Таким образом, ПАОК завоевал Кубок Греции в восьмой раз в своей истории, а также в четвертый раз за последние пять лет. В прошлом году трофей достался Олимпиакосу.
По числу завоеванных Кубков Греции команда из города Салоники занимает четвертое место в истории. Впереди АЕК — 15, Панатинаикос — 18 и Олимпиакос — 28.
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